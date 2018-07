Michel Worms Freitag, 06.07.2018 | 16:15 Uhr

Bin auch gerade in Berlin zu Besuch . Vielleicht hat manchmal die eine oder andere pubertierende Gruppe eine Art „Revier-Kampf“ auszutragen; in dem Alter ganz normal! Aber bitte in jedem Fall ohne Gewalt! Vielleicht sind Jugendliche manchmal auch in ihren Gesten & Sprache etwas „herausfordernd“ und daher sehe ich das Problem auch im Zusammenhang mit der Stimmung die der Innenminister in Deutschland erzeugt hat, vielleicht speziell auch in Kreuzberg! Aber klar: Keine Gewalt ! Das muss gelten!