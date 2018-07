32-Jähriger nach Schüssen in Blankenfelde auf freiem Fuß

Der 32-Jährige Berliner, der Reisende auf dem S-Bahnhof Blankenfelde (Teltow-Fläming) mit einer Schreckschusswaffe bedroht hat, ist wieder auf freiem Fuß. Der Mann habe die Tat in den Vernehmungen gestanden und sich reuig gezeigt, sagte Polizeisprecher Daniel Keip am Montag. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft den 32-Jährigen am Sonntagnachmittag aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn werde nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.