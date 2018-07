Michael Berlin Montag, 09.07.2018 | 19:37 Uhr

Mannnnn, vom dauernden Wiederholen wird es auch nicht wahrer, was Sie und ihre "Freunde" in Deutschland immer behaupten. Flüchtlinge heißen so, weil so vor etwas flüchten, also einen immensen Druck haben. Die schauen vorher nicht im Internet, ob und wieviele Seenotretter gerade unterwegs sind ... basta. Das ist übrigens auch schon von neutraler Stelle analysiert und bestätigt worden, es gibt wenn überhaupt nur einen minimalen Pull-Faktor ... so nennt sich das "Ding" neudeutsch ...