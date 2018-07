Das Sommerbad in Pankow ist am Montagvormittag wieder geöffnet. Am Sonntag war das Bad vorzeitig geschlossen worden. Der Betreiber habe das entschieden, weil die Wasserwerte schlecht gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Die Polizei sei dazu gerufen worden, weil einige Leute vor Ort gewesen seien, die womöglich Ärger hätten machen können. "Das Ganze ist störungsfrei und ohne Probleme vonstattengegangen", sagte der Polizeisprecher. Bei der Schließung handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, demnach war eine Pumpe ausgefallen. Für Hygiene im Wasser habe man nicht garantieren können.