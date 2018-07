Seit dem Morgen ist die Feuerwehr wieder in der Lieberoser Heide im Einsatz. Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wird vom Wind weiter angefacht - mittlerweile stehen wieder 80 Hektar in Flammen. Und so langsam gerät ein Dorf in Gefahr.



