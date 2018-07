Am Freitagvormittag konnte nirgendwo in Deutschland ein Auto angemeldet werden. Grund war eine technische Störung: Ein für die Anmeldung essentielles System beim Gesamtverband der Versicherer (GDV) hatte einen Totalausfall. Auch die zuständigen Ämter in Berlin und Brandenburg waren betroffen. Erst am späten Vormittag war die Störung behoben.



Laut GDV war das Verfahren für die elektronische Versicherungsbestätigung eBV zwischen 7:30 Uhr und 10:35 Uhr gestört. Die eBV ist eine siebenstellige Ziffernfolge, die Verbraucher von ihrem Kfz-Versicherer zur Verfügung gestellt bekommen. Sie erlaubt es Zulassungsstellen, in Sekunden den Versicherungsschutz zu überprüfen. Alle rund 430 Kfz-Zulassungsstellen sowie die Kfz-Versicherer arbeiten mit dem eVB-Verfahren. Seitdem das eVB-Verfahren vor zehn Jahren die Versicherungsdoppelkarte abgelöst hat, sind 180 Millionen eVB-Nummern ausgestellt worden.

Nach Angaben der Berliner Senatsinnenverwaltung waren Vorgänge, die mit Versicherungen zu tun haben, nicht möglich gewesen - ein Großteil der Vorgänge in den Zulassungsbehörden. Abmeldungen und Anschriftenwechsel konnten aber bearbeitet werden. Betroffene sollten nun zeitnah einen neuen Termin bei den jeweiligen Zulassungsstellen erhalten, so der Sprecher.