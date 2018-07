Nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu brüteten dieses Jahr ungefähr wieder so viele Brutpaare wie im Vorjahr: 2017 brüteten mit 1274 Paaren deutschlandweit am meisten Störche in Brandenburg, vor Baden-Württemberg (1104) und Niedersachsen (908).

Können Störche nicht genug Nahrung für alle ihre Jungen auftreiben, kommt es durchaus vor, dass sie das Kleinste aus dem Nest werfen. Nach einer Faustregel sind pro Paar und Jahr zwei Junge nötig, um den Bestand aus eigener Kraft - ohne den Zuzug von Störchen aus anderen Gebieten - stabil zu halten. "Das erreichen wir in Deutschland nur in relativ wenigen Gebieten", betont Thomsen.

Dennoch habe es am Anfang der Brutzeit zu wenig Futter für die Tiere gegeben. Angler in Brandenburg waren zunächst aufgerufen, ihren Beifang abzugeben, damit die Störche versorgt werden können. Inzwischen seien die Vögek aber aus dem Gröbsten heraus, so Thomsen. Anders als in der Zeit nach dem Schlüpfen der Jungen brauchten sie aktuell auch nicht mehr ganz so viel Futter.

