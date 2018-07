Tobias Berlin Sonntag, 15.07.2018 | 15:50 Uhr

Es sieht wohl so aus, dass man alles per Gesetz regeln muss. Ich würde mal gerne wissen, warum Menschen sowas machen. Diese Menschen denken wahrscheinlich, sie stehen über alles und ein Tierleben ist nichts Wert. Ich habe selber keine Tiere, aber einen Kater in einen zugeklebten Karton zu stecken, das ist schon abnormal. Warum gibt es für sowas keine Gefängnisstrafe?