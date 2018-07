Der Tiertafel in Berlin-Baumschulenweg droht weiterhin das Aus. Der Bezirk Treptow-Köpenick hatte den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt.

Der Bezirk will das Gebäude der Tiertafel abreißen und dort einen Kieztreff bauen. Die Pläne sind seit 2016 bekannt. Der Bezirk bot dem Verein an, einen 30 Quadratmeter großen Raum in dem neuen Gebäude für die Tafel zur Verfügung zu stellen. Doch auf diesen Kompromiss will sich der Verein nicht einlassen. Aus seiner Sicht ist die angebotene Fläche viel zu klein. Im Moment verfügt die Tiertafel über 200 Quadratmeter.



Jetzt hoffen die Betreiber auf die Unterstützung der Landestierschutzbeauftragten, um eine Lösung für das Problem zu finden. Man sei auch "offen für verschiedene Gestaltungen eines Mietverhältnisses - auch eine Förderer- oder Sponsoring-Komponente wäre denkbar", sagte Vorsitzende Linda Oldenburg vergangene Woche.

Die Tiertafel in der Mörikestraße unterstützt Menschen, die zu wenig Geld haben, um für ihre Tiere Futter zu kaufen. Alle zwei Wochen finden Futterausgaben statt. Die Tiertafel versorgt monatlich rund 500 Hunde und Katzen von bedürftigen Haltern mit Futter.