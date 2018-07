Neun Planwagen-Gespanne aus Brandenburg sind derzeit auf dem Weg nach Russland. Am Donnerstagabend machen sie am Berliner Olympiastadion Rast, am Freitagmorgen kommen die Planwagen an ihrer ersten offiziellen Station am Brandenburger Tor in Berlin an. Am Montag geht es dann schon in Küstrin über die Oder.