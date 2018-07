Titanen on tour | Bild: Antenne Brandenburg, Claudia Stern

Titanen on Tour - Pferde-Friedenstreck aus Brück durchquert Polen

30.07.18 | 12:58

Knapp zwei Wochen nach dem Start der Pferde-Friedenstour "Titanen on Tour" von Brück (Potsdam-Mittelmark) nach Russland hat der Treck in Polen eine erste positive Bilanz gezogen. Die Bereitschaft der Menschen entlang der Strecke, Kutscher und Pferde zu unterstützen, sei überwältigend, erklärte der evangelische Pfarrer Helmut Kautz am Montag. "Ungezählte Klaräpfel, Möhren aber auch rund 1.800 Euro wurden uns auf der bisherigen Reise zugesteckt."

Mit Brot und Glocke für den Frieden

Die Friedensmission mit Pferden, Glocke und einer mobilen Bäckerei für Friedensbrot treffe auf große Zustimmung. Immer häufiger fänden sich auch Menschen, die den Treck ein paar Stunden oder gar Tage begleiten. Am ersten Ruhetag sowie die Nächte davor und danach seien Pferde und Menschen am vergangenen Samstag in einem polnischen Staatsgestüt untergebracht worden, so Kautz. Jedes Pferd habe für beide Nächte eine eigene Box bekommen.

2.300 Kilometer in drei Monaten

Die Tour mit mehreren Planwagen startete am 18. Juli in Brück südwestlich von Berlin. Mit dem Treck soll eine Friedensglocke auf einer historischen Handelsroute nach Weliki Nowgorod südlich von St. Petersburg gebracht werden. Die Kutscher wollen mit ihren Pferdewagen täglich rund 35 Kilometer fahren und Anfang Oktober nach insgesamt rund 2.300 Kilometern am Ziel ankommen. Am Montagabend soll der Treck den polnischen Ort Kruszewo erreichen.

Zweite Tour auf dem Hellweg