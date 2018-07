Schüsse in Blankenfelde nach Streit mit der Ex

Am Samstagnachmittag hatte ein Betrunkener am S-Bahnhof Blankenfelde um sich geschossen, er konnte am Abend in Berlin festgenommen werden. Mittlerweile ist auch sein Motiv klar: Seine Ex-Freundin hatte ihn aus ihrer Wohnung geworfen.