dpa/Gollnow Video: rbb|24 | 27.07.2018 | Bild: dpa/Gollnow

Längste Mondfinsternis des Jahrhunderts - Der Blutmond kommt - die wichtigsten Fakten

27.07.18 | 06:28 Uhr

Ein blutroter Mond für knapp zwei Stunden: Wer Freitagabend gen Himmel schaut, kann die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts bewundern. Aber nicht nur wegen des Mondes wird die Nacht ganz besonders.

Der Abendhimmel sorgt am Freitagabend für ein geradezu romantisches Naturspektakel: Ganze 104 Minuten lang färbt sich der Mond am Himmel kupferrot. Es ist die längste totale Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Dazu gesellt sich ein besonders heller und großer Mars. Doch damit nicht genug: Gutes Wetter vorausgesetzt, werden auch die Planeten Venus, Jupiter, Saturn und vielleicht sogar die Internationale Raumstation (ISS) zu erkennen sein.

"Der Mond geht in Berlin kurz vor 21 Uhr bereits verfinstert auf und ist zwischen 21:29 und 23:13 Uhr völlig im Schatten der Erde", sagte eine Sprecherin der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow. Er steht dann tiefrot am Himmel. Um 0:19 Uhr hat sich der Mond dann wieder aus dem Erdschatten herausbewegt und steht als "normaler" Vollmond am Himmel.

Zu bewundern ist die Finsternis in Afrika, im westlichen Asien, in Indien, im Indischen Ozean sowie in Mittel-, West- und Osteuropa – und damit natürlich auch in Berlin und Brandenburg.

Was ist eine totale Mondfinsternis?

Grundsätzlich gilt: Ohne Vollmond keine Mondfinsternis. Taucht der Mond völlig in den Erdschatten ein, kommt es zum seltenen Phänomen der totalen Mondfinsternis. Hierzu müssen außerdem Mond, Erde und Sonne genau auf einer Linie stehen. Zwar ist alle 29,5 Tage Vollmond, doch meist bewegt sich der Mond über den Erdschatten hinweg oder unter ihm hindurch. Nur wenn der Mond völlig in den Erdschatten eintaucht, kommt es zur totalen Mondfinsternis. Auf dem Mond findet übrigens zeitgleich eine totale Sonnenfinsternis statt, die von der Erde verursacht wird.

| Bild: dpa/Keystone/Christian Sprang

Warum dauert diese Mondfinsternis so lange?

Sie dauert so lange, weil sich der Mond im erdfernsten Abschnitt seiner elliptischen Bahn um die Erde befindet, nämlich gut 406.000 Kilometer weit weg. In großer Erdferne bewegt er sich etwas langsamer auf seiner Bahn als in Erdnähe (385.000 Kilometer). Deshalb dauert auch die Finsternis länger, nämlich 104 Minuten. Wegen der Entfernung erscheint der einzige natürliche Satellit der Erde auch etwas kleiner als sonst.

Warum leuchtet der Mond rot?

Der Kernschatten der Erde ist nicht vollständig schwarz, weil die Sonne die Erdatmosphäre wie ein Scheinwerfer durchleuchtet. Wie beim Sonnenauf- und –untergang wird das rote Lichtspektrum in den Schattenkegel gelenkt. Der Mond leuchtet rostrot, und man spricht auch vom sogenannten Blutmond.

Braucht man spezielle Gläser?

Die Mondfinsternis kann mit bloßen Augen beobachtet werden. Wer ein Fernglas oder ein Opernglas besitzt, sollte es allerdings auch nutzen: Der Anblick ist dann noch um vieles eindrucksvoller.

Die einzelnen Etappen der Mondfinsternis über Berlin am 28.09.2015 | Bild: imago stock&people

Wie und wo kann man den Mond in Berlin und Brandenburg am besten sehen?

Bei wolkenlosem Himmel, möglichst an einem Ort mit freier Sicht auf den Horizont Richtung Südwesten. Denn bei einer Mondfinsternis im Sommer bewegt sich der Mond im flachen Bogen von Südost nach Südwest. Wer sich beim Sonnenuntergang mit dem Rücken zur Sonne stellt, steht in jedem Fall richtig.

Teufelsberg, Pfingstberg, Rooftopbar oder Dachgarten: Um gut zu sehen, sollte der Aussichtspunkt möglichst hoch und dunkel sein. In Berlin können Interessierte das Naturereignis auch bei freiem Eintritt in der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow beobachten. Dort stehen bei der "Langen Nacht der Astronomie" Teleskope bereit. Den Brandenburgern bieten der Aussichtsturm der Beelitz-Heilstätten, der Feuerwehrschlauchturm in Beeskow, der Finower Wasserturm oder in der Eberswalder Sternwarte - um nur einige zu nennen - erhöhte Perspektiven.

"Alexander, bitte melden"

Und wenn Sie ganz genau hinschauen, können Sie vielleicht sogar einen Blick auf Alexander Gerst und die Internationale Raumstation (ISS) erhaschen. Laut Deutschen Raumfahrtzentrum DLR wird die ISS während der Finsternis für knapp zehn Minuten am Abendhimmel über Deutschland zu sehen sein. Gegen 22:30 Uhr ist die ISS demnach nahe der hell leuchtenden Venus im Westen zu sehen und zieht um 22:34 Uhr am Polarstern vorbei.



Sendung: zibb, 26.07.2018, 19:30 Uhr