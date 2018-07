In Berlin-Westend ist ein toter Mann entdeckt worden. Der 63-Jährige sei bereits am Donnerstagnachmittag von einer Passantin auf einer Parkbank am Fürstenplatz leblos aufgefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei der Mann gestorben.

Er habe Verletzungen aufgewiesen, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei machte keine Angaben zur Identität des Mannes. Es handele sich aber nicht um einen Obdachlosen, sagte eine Sprecherin dem rbb.