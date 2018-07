Nach der Trockenheit kommt endlich der Regen – zumindest für ein paar Tage. Seit Dienstagfrüh zieht über den Süden und Osten Brandenburgs ein Regengebiet hinweg, dass zu dem Tiefdruckgebiet "Gislinde" gehört. Es werde das Wetter in der Region in den kommenden Tagen bestimmen, erklärte Sebastian Kugel von der meteogroup rbb|24 am Dienstag.

Am Dienstag ziehe das Regengebiet entlang von Neiße und Oder Richtung Norden. Auch wenn es in Berlin noch trocken sei, regne es ein wenig weiter östlich schon teilweise ausgiebig, so Kugel. Wieviel und vor allem wo es runterkomme, könne aber regional sehr unterschiedlich sein. Dies lasse sich schwer sagen, so der Meteorologe. Es handle sich eben um ein Gebiet mit vielen Schauern.