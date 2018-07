Der im Koma liegende Jogger aus Berlin-Wilmersdorf ist identifiziert. Es handelt sich um einen 74-jährigen alleinlebenden deutschen Mann mit iranischen Wurzeln, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Demnach lebt er in der Brandenburgischen Straße in Berlin-Wilmersdorf. Der Mann sei aufgrund eines Hinweises zu den beiden Schlüsseln identifiziert worden, die er bei sich trug.

Am Dienstag hatte die Polizei eine großangelegte Aktion gestartet. Zehn Teams von Polizeischülern waren stundenlang mit Kopien seines Schlüssels unterwegs. Dabei wurde ausprobiert, ob ein Schlüssel des Mannes zu Türen von Häusern in der Umgebung des Volksparks Wilmersorf passt. Diese Suche war aber am Mittwoch nicht fortgesetzt worden. Das Wohnhaus habe jedoch nicht in dem Umkreis gelegen. Die Polizei hatte parallel Fotos des Schlüssels veröffentlicht.