Mit dem zunehmenden Verkehr in Berlin ist auch die Zahl der Unfälle mit Bussen und Straßenbahnen gestiegen. 3.940 derartige Verkehrsunfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr, wie die Senatsinnenverwaltung auf eine CDU-Anfrage mitteilte. In den Vorjahren waren es 3.531 (2016) und 3.172 (2015) Unfälle. Das meldete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag.

Im vergangenen Jahr wurden bei den Unfällen 713 Menschen leicht verletzt, 100 Menschen schwer verletzt und einer getötet.

Fast immer kam es zu Zusammenstößen zwischen Autos und Bussen oder Straßenbahnen. Nur in vergleichsweise wenigen Fällen waren Radfahrer (101) und Fußgänger (75) beteiligt. Schuld an den Unfällen waren in etwas mehr als der Hälfte der Fälle die Bus- oder Tramfahrer.