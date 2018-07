dpa/Bernd Wüstneck Audio: Radioeins | 05.07.2018 | Interview mit Psychologin Ilona Bürgel | Bild: dpa/Bernd Wüstneck

Interview | Psychologin Ilona Bürgel - Wer Sandburgen baut, kommt besser runter

08.07.18 | 14:42 Uhr

Vor dem Urlaub noch alles abarbeiten, schnell die Koffer packen und dann geht's gestresst in den Urlaub. Schon vor der Rückreise grübelt man über die Arbeit, die zuhause wartet. Wie man diese und andere Stressfallen vermeidet, erklärt Diplom-Psychologin Ilona Bürgel.

rbb: Viele erleben das regelmäßig: Man arbeitet sich total ab, packt die Koffer, kommt im Urlaub an - und dann wird man krank. Erstmal zu diesem Phänomen, was passiert da im Körper? Ilona Bürgel: Das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Wir nennen das das Poststress-Syndrom, das sagt ja eigentlich schon alles. Wir stressen uns bis zur letzten Minute und dann sagt der Körper: Nun ist aber gut, jetzt ist Ruhe. Und jetzt zeige ich dir mal, wie viel Erholung du eigentlich brauchst. Und das organisieren wir uns ja selbst - vor allem, dass wir bis zum Anschlag arbeiten, vielleicht sogar noch länger als normalerweise. Dann noch ins Auto springen, nicht erholt sind für die Fahrt. Da organisieren wir uns tatsächlich nochmal so richtig Stress und das Poststress-Syndom kommt dann eben.

Wie kann ich das vermeiden, diese Vollbremsungen von 100 auf null? Gut wäre, sich die letzten Tage vor dem Urlaub schon so ein bisschen einzuschwingen, also weniger Termine statt mehr Termine zu machen und sich vor allem daran zu erinnern: Das Leben geht nach dem Urlaub weiter, man muss nicht alles schaffen. Und vielleicht kann man auch ein bisschen Tagträumen, so zwei drei Minuten: Wie schön wird das im Urlaub sein. Das verbessert den Optimismus, den wir haben. Und Optimismus bringt gute Energie, so dass es uns auch vor dem Urlaub schon gut geht.

Mal angenommen, man ist dann im Urlaub, was brauche ich dort zur Erholung: Abenteuer, Sport, Strand, Schlaf - alles zusammen? Sinnvoll wäre, um gut abschalten zu können, dass wir etwas ganz anderes tun als normalerweise. Also wenn man zum Beispiel sehr häufig am Bildschirm sitzt im Arbeitsalltag, dann sollte man nicht gleich wieder am Handy sitzen, wenn man im Urlaub angekommen ist. Man sollte wirklich mal rausgehen in die Natur, etwas lernen, einen Kurs suchen, wo man mal etwas ganz Verrücktes ausprobiert. Das hilft auch wirklich, auf andere Gedanken zu kommen. Dann wäre es auch ganz gut, wenn wir nicht zu hohe Erwartungen haben. Der Urlaub soll uns ja sozusagen auch für alles entschädigen, was wir vielleicht im Alltag nicht hatten. Und je höher die Erwartungen sind, umso leichter ist es auch, enttäuscht zu werden.

Es heißt, man braucht mindestens zwei Wochen Urlaub, um richtig runterzukommen - und dann ist er wieder vorbei. Stimmt das eigentlich, gibt es eine wirklich optimale Urlaubslänge? Die neue Urlaubs-Forschung sagt das Gegenteil, die sagt: Mach lieber häufiger Urlaub. Denn leider ist es so, dass dieser Erholungs-Effekt etwa ab 14 Tagen nach dem Urlaub schon zu bröckeln beginnt - und zwar unabhängig davon, ob wir drei Tage oder drei Wochen Urlaub hatten. Das heißt, es wäre klüger, die Urlaubszeiten ein bisschen über das Jahr zu verteilen. Dann ist sozusagen bald der nächste Urlaub wieder da. Und wir müssen nicht so lange warten und sind eben auch nicht so erschöpft wenn wir in den Urlaub fahren.

Sie haben gerade erzählt, man sollte im Urlaub Sachen machen, die man im Alltag nicht macht. Und was man auch immer machen soll im Urlaub: einfach mal gar nichts tun - was uns wahnsinnig schwerfällt. Kann man das irgendwie lernen? Ich glaube, auch da sollte man großzügig mit sich sein und das in ganz kleinen Häppchen probieren. Manche sagen dann: Jetzt muss ich gleich mal drei Tage schweigen oder so. Das ist dann wieder so extrem. Aber zu sagen, okay, fünf Minuten fange ich mal an, dass ich mich hinsetze und nur auf Wasser schaue. Oder, was wirklich schön ist, wenn man etwas mit den Händen tut. Wir sind alle viel zu sehr im Kopf, und im Kopf entsteht diese Unruhe, dieser Stress. Weil wir immer denken, irgendetwas muss anders sein. Und in dem Augenblick, wo wir zeichnen oder kneten oder Sandburgen bauen, dann kommt der Kopf mal zur Ruhe, weil wir mehr über den Körper machen. Das tut uns gut. So können wir auch einfach abschalten.

Einer der deprimierendsten Zustände sind immer die Tage kurz vor der Heimreise, also kurz vor der Rückkehr in den Alltag, auch wenn man sein Leben eigentlich ganz gerne mag. Wie wird das Heimfahren leichter? Da wäre es interessant, sich auf Positives zu konzentrieren. Ich höre häufig und kenne das auch von mir, dass man dann schon anfängt zu grübeln und sich Sorgen zu machen: Was mache ich, wenn das nicht geklappt hat? Wie soll ich bloß die ganzen vielen E-Mails bearbeiten? Besser wäre, dass man selber diesen Erholungs-Effekt verlängert, indem man sich fragt: Worauf freue ich mich? Bestimmt ist auch der oder die Kollegin aus dem Urlaub wieder da, und dann fangen wir dieses Projekt an. In dem Augenblick wo wir positiv denken, ist der Körper in einem guten Zustand. Und dann haben wir auch mehr Kraft, um das zu bewältigen, was auf uns wartet. Und dann können wir auch in der letzten Nacht besser schlafen, bevor der Arbeitsalltag wieder losgeht.

Also vor dem Urlaub ein bisschen Tagträumen, im Urlaub auch mal fünf Minuten auf den See schauen, vielleicht eine Sandburg bauen und sich dann auf die Kollegen freuen. Das ist eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bürgel. Das Gespräch führte Nancy Fischer, Radioeins