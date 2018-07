Fahrer lässt am Ende Auto stehen

Ein Autofahrer hat sich am Freitag in Berlin eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dann geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Streife den Fahrer überprüfen. Statt anzuhalten, habe dieser jedoch Gas gegeben, sagte eine Sprecherin. Anschließend sei er durch diverse Straßen in Kreuzberg und Mitte davongefahren.