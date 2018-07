Vier Tage haben die Löscharbeiten im Waldbrandgebiet bei Fichtenwalde gedauert. Am Sonntagabend konnten nun die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr abgezogen werden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Nach dem tagelangen Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat sich die Lage im Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde normalisiert. Die Feuerwehr habe das Gelände nochmal gut eingeweicht und sei dann am Sonntagabend abgezogen, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag mit.