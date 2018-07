Bild: ZB

A9 und A10 voll gesperrt - Entwarnung in Fichtenwalde: Gasleck im Waldbrandgebiet beseitigt

28.07.18 | 12:47 Uhr

Wegen eines Gaslecks, das am Samstagmorgen im Waldbrandgebiet entdeckt wurde, drohte Fichtenwalde erneut die Räumung. Die Einsatzkräfte mussten sich zurückziehen, die A9 und die A10 wurden voll gesperrt. Nun gibt es Entwarnung.



Die Gefahr durch ein Gasleck bei Fichtenwalde ist beseitigt. Das sagte der stellvertretende Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, gegenüber Antenne Brandenburg. Der Gasversorger habe die lecke Stelle repariert und geschlossen.



Am Vormittag war vom Versorger ein Leck an einer Gas-Station gemeldet worden. Weil sich das Waldbrandgebiet in unmittelbarer Nähe befindet, bestand Explosionsgefahr. Um das Leck wurde ein 1.000-Meter-Kreis gezogen. Darin liegen auch Teile des Waldbrandgebietes und der Rand des Ortes Fichtenwalde sowie des Ortsteils Alte Dorfstelle (Schwielowsee). Die Einsatzkräfte mussten sich vorerst zurückziehen, sagte Schwinzert. Wäre die Reparatur nicht gelungen, hätte unverzüglich geräumt werden müssen.



Wegen des Gaslecks war zudem die Autobahn 10, der südliche Berliner Ring, zwischen den Dreiecken Potsdam und Werder in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Auch die A9 ist zwischen dem Dreieck Potsdam und Glindow voll gesperrt. Zusätzlich sind die Zufahrten von der A 2, der A 9 sowie vom Westlichen Ring gesperrt. Es bilden sich lange Staus.



Auch Gewitter könnten für Probleme sorgen

Der Waldbrand selbst ist weitgehend gelöscht. Wegen drohender Wärmegewitter bestehe jedoch die Gefahr, dass der Wind einzelne Glutnester wieder anfacht, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Morgen im rbb. Nach Angaben der Feuerwehr waren aber noch 150 Einsatzkräfte die ganze Nacht über vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Für den Samstagnachmittag und Abend sind Gewitter angekündigt. Die heißen Temperaturen in Berlin und Brandenburg halten an, Abkühlung ist nicht in Sicht.

Weiterhin höchste Waldbrandwarnstufe

Die Ursache für den Waldbrand auf einer Fläche von rund 50 Hektar ist noch unklar. Er war am Donnerstag in unmittelbarer Nähe der Autobahn A9 ausgebrochen. Denkbar ist daher eine weggeworfene Zigarette oder Funkenflug von einem Fahrzeug.



Angesichts der Witterung gilt in Brandenburg weiterhin die höchste Waldbrandwarnstufe. Rauchen im Wald oder in der Nähe sind verboten, ebenso das Grillen oder Lagerfeuer. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Auch die Landeshauptstadt Potsdam hat wegen der Brandgefahr jegliches Grillen auf öffentlichen Flächen verboten.



