Wasserbetriebe hängen Deos in die Gullys

Mit der Sommerhitze kommt auch der Gestank: Die Berliner Kanalisation müffelt bei zurzeit fast tropischen Temperaturen vor sich hin, und irgendwann finden die Dämpfe ihren Weg ins Freie. Das heiße Wetter beschleunigt einerseits die Faulungsprozesse, andererseits wird die Kanalisation nicht so stark durchgespült wie es nötig wäre. Das liegt nicht nur am fehlenden Regen: Weil immer mehr Menschen Wasser aus Flaschen statt aus dem Hahn trinken, gelangt weniger Wasser in die Kanalisation.

"Wir haben Leute, die im Moment fast ausschließlich damit beschäftigt sind, Kanalgeruch zu vertreiben", sagt Astrid Hackenesch-Rump von den Berliner Wasserbetrieben. Die Methode: "Kleine Kanal-Deos. Da werden Duftsteine in den Schacht gehängt."