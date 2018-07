imago/Wagner Video: Abendschau | 22.07.2018 | F.Allert & C.Böhme | Bild: imago/Wagner

Messungen des LaGeSo - Wasserqualität in allen Berliner Seen wieder gut

22.07.18 | 20:56 Uhr

Wenn es in den nächsten Tagen so richtig heiß wird in der Hauptstadt, steht der Abkühlung im nächstgelegenen Badesee nichts mehr im Wege: Aktuell ist die Wasserqualität an allen Badestellen gut - auch dort, wo vergangene Woche noch erhöhte Werte gemessen wurden.



Die Wasserqualität in den Berliner Badeseen ist überall gut. Das sagte der Chef des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Franz Allert, am Sonntag in der rbb-Abendschau. Gebadet werden könne auch wieder in den drei Gewässern, die in der vergangenen Woche erhöhte Werte aufgewiesen haben - nämlich im Freibad Halensee, im Flughafensee und in der Lieper Bucht an der Havel im Ortsteil Grunewald.

Algen könnten früher zum Problem werden

Das LaGeSo prüfe alle 14 Tage die Wasserqualität auf verschiedene Keime und Krankheitserreger, so Allert. Wenn diese über bestimmte Grenz- und Richtwerte steigen, werde eine Warnung herausgegeben. An den drei genannten Stellen seien die Werte jedoch wieder zurückgegangen. Allert fügte hinzu, dass das normalerweise Ende August einsetzende Algenwachstum in diesem Jahr wegen des heißen Sommerwetters früher kommen könnte. Ob und wann es dazu kommt, werde ebenfalls genau beobachtet.



Probleme mit der Wasserqualität gebe es nicht wegen der Trockenheit, sondern allenfalls bei einem plötzlich einsetzenden extrem starken Regen. Dann könne die Kanalisation die Wassermassen nicht aufnehmen und ungefiltertes Schmutzwasser könne in die Seen und die Havel fließen. Dies sei in diesem Sommer erst einmal der Fall gewesen.

