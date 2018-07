rbb/Abendschau Video: Abendschau | 15.07.2018 | Regina Paschke | Bild: rbb/Abendschau

Rohrbruch in Berlin-Altglienicke - Schäden durch Riesen-Krater größer als gedacht

16.07.18 | 11:46 Uhr

Nach dem Rohrbruch im Berliner Stadtteil Altglienicke wird das Ausmaß der Schäden erst nach und nach klar. Der Krater ist 20 mal 10 Meter groß. Die Wassermassen beschädigten ein Haus, mehrere Wohnungen sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Nach einem Wasserrohrbruch vom Samstag in Berlin-Altglienicke ist ein betroffenes Mehrfamilienhaus auch am Montagvormittag noch nicht wieder bewohnbar. "Das Haus in der Semmelweisstraße bleibt bis zur Begutachtung durch einen Statiker gesperrt", sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Die Trinkwasserversogung funktioniere zwar, aber Strom und Gas fehlen in dem Haus im Bezirk Treptow-Köpenick. In der Stromleitung hätte es einen Kurzschluss gegeben, die Gasleitung sei aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Die Elektroanlage im Keller müsse erst überprüft und alles trocken gelegt werden, sagte Stephan Natz von den Berliner Wasserbetrieben (BWB).

Derzeit ist die Semmelweisstraße voll gesperrt

Die nun anstehenden Reparaturarbeiten an Rohren und der Straße würden "etwa zwei Monate" in Anspruch nehmen, so Natz gegenüber rbb|24. Es müssten etwa 170 bis 200 Meter Rohr der betroffenen Wasser-Transportleitung ausgewechselt werden. Zudem müsse überprüft werden, wie man mit einem Schmutzwasserrohr, das durch den Rohrbruch mit Sand verunreinigt wurde, weiter verfahre.



Ob die Straße an der Baustelle während dieser Zeit weiterhin voll gesperrt bleibt, konnte Natz noch nicht beantworten. Auch die besonders betroffenen vier Parterre-Wohnungen des Hauses, das nach Angaben von Natz "unter Straßenniveau" liege, seien sicher für länger nicht bewohnbar. Den Bewohnern sei angeboten worden, ins Hotel zu ziehen. Infolge des Rohrbruchs am Samstagabend ist ein Teil der Straße eingebrochen. Der Krater ist etwa nach Angaben der Polizeisprecherin 20 mal zehn Meter groß und zweieinhalb Meter tief. Austretendes Wasser und Schlamm hatten sich über mehrere Wohnungen und eine Tiefgarage ergossen.

Die Straße war komplett mit Wasser gefüllt

Innerhalb einer Dreiviertelstunde waren am Samstagabend nach rbb-Informationen Zehntausende Liter Frischwasser ausgelaufen. Augenzeugen berichteten, ein Busfahrer habe gerade noch rechtzeitig stoppen und zurücksetzen können, bevor die Straßendecke einbrach. Später hatten sich der entstandene Krater, Fußwege und Fahrbahn mit Wasser gefüllt. Das Wasser wurde noch in der Nacht zu Sonntag in einem fast neunstündigen Einsatz von der Feuerwehr abgepumpt.

Die Ursache für den Rohrbruch stand zunächst nicht genau fest. Natz äußerte jedoch die Vermutung, dass der Bruch mit den mechanischen Belastungen, die das 81 Jahre alte Graugussrohr aushalten muss, zusammenhängen könnte. Auch Baumaßnahmen könnten der Grund sein.