In einem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Oder-Spree) haben sich zwei weitere Personen an einem Darmkeim infiziert. Bereits seit Tagen häufen sich in dem Heim Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes.

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, sind jetzt insgesamt 21 Bewohner der Einrichtung und zwei Pflegekräfte erkrankt. Bei acht Patienten seien bislang Salmonellen als Verursacher nachgewiesen worden. Die ersten Beschwerden in der Einrichtung waren am 26. Juni aufgetreten.