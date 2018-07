Vom Baden dort raten die Behörden aber weiterhin ab, zumindest so lange, bis klar ist, worum es sich bei der Substanz handelt. "Mindestens bis Mittwoch dauert es, bis wir die Laborergebnisse haben", sagte Andrea Metzler, Pressesprecherin der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark (UWB), am Montag. "Erst wenn wir wissen, um welche Substanz es sich handelt, können wir entscheiden, mit welchem Mittel wir sie binden und entsorgen können."

Die ölige Substanz, die seit Donnerstag das Havelwasser in Werder verschmutzt hat, ist mittlerweile nicht mehr zu sehen. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma waren in den vergangenen Tagen mit Ölsperren und Bindemittel gegen die Wasserverschmutzung vorgegangen.

An den Badestellen am Schwielowsee bei Caputh und Ferch wird vom Baden abgeraten. Hier werden ebenfalls Wasserproben entnommen und analysiert. "Wenn sich die Proben als unbedenklich erweisen, können wir voraussichtlich am Mittwoch dort das Baden freigeben", sagte Metzler.

Die Substanz war aus einem alten 60-Liter-Fass aus DDR-Zeiten ausgetreten, das in etwa 1,5 Metern Tiefe lag, wie die Stadt Werder am Freitag mitgeteilt hatte. Auf fast 100.000 Quadratmeter hatte sich die Verschmutzung auf der Havel ausgebreitet, der Ölteppich erstreckte sich von der Eisenbahnbrücke bis zur Werderaner Innenstadt.