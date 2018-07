Feuer in Wohnhaus in Berlin-Grunewald

In einem Wohnhaus in Berlin-Grunewald ist in der Nacht zu Mittwoch das Dachgeschoss ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Am Morgen hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht, in den Vormittagsstunden sollen noch Nachlössarbeiten durchgeführt werden.

Die Einsatzkräfte wurden dem Sprecher zufolge Dienstagnacht um 23 Uhr alarmiert, seitdem dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in der Furtwänglerstraße an. Das Feuer sei in der Dachkonstruktion des Hauses ausgebrochen.

Die Löscharbeiten würden durch die engen Straßen in Grunewald und Bäume vor dem Haus erschwert, so der Sprecher. Zeitweise waren 150 Feuerwehrleute vor Ort, am Morgen kämpfen weiterhin 70 gegen den Brand. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar.