Brand in Berlin-Marienfelde

Bei einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus im Berliner Ortsteil Marienfelde (Tempelhof-Schönefeld) stark beschädigt worden. Die Bewohner des Gebäudes in der Motzener Straße konnten sich rechtzeitig in Sicherheit brennen, verletzt wurde niemand. 40 Menschen werden nun vom zuständigen Bezirksamt in Notunterkünften untergebracht.



Laut Feuerwehr brannte es zuerst in einer Wohnung im Erdgeschoss, das Feuer habe sich allerdings schnell über zwei Etagen nach oben ausgedehnt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem rbb, dass zeitweise etwa 70 Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Gebäude sei allerdings nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte.



Wegen der Löscharbeiten war die Motzener Straße zwischen Nahmitzer Damm und Egestorffstraße in beiden Richtungen gesperrt.