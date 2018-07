Mit dem anhaltend freundlichen Sommerwetter wächst das Risiko eines Zeckenstichs. Denn je mehr Menschen sich in kurzen Hosen und ärmellosen Shirts in der Natur vergnügen, desto größer ist die Chance der kleinen Parasiten auf eine Blutmahlzeit. "Die Zeckensaison hat früher angefangen, aber die Infektionszahlen liegen insgesamt noch im Rahmen des Üblichen", sagt RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher, wie dpa am Freitag berichtete. Die achtbeinigen Spinnentiere können laut Robert-Koch-Institut (RKI) Krankheiten wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) [externe Links] übertragen .

Für das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZFI) ist 2018 ein Zeckenjahr. "Wir werden die höchste Zahl an Zecken in den letzten zehn Jahren haben", prognostizierte Experte Gerhard Dobler Ende Juni nach Modell-Berechnungen. Damit gebe es auch eine höhere Gefahr, an Hirnhautentzündung oder Borreliose zu erkranken. Allerdings trägt längst nicht jedes Tierchen die Erreger in sich. DZFI-Forscher schätzen, dass etwa jede vierte Zecke Borreliose-Erreger trägt - unabhängig von der Region.

Doch laut RKi erkrankt nur ein kleiner Teil der Infizierten. Insgesamt sei bei 0,3 bis 1,4 Prozent der Zeckenstiche mit Krankheitssymptomen zu rechnen.