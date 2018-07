Beteiligter am brutalen Mord 2002 in Potzlow

2002 folterte und tötete Marco S. mit seinem jüngeren Bruder und einem weiteren Jugendlichen Marinus S. in Potzlow. Dafür bekam er 15 Jahre Haft. Jetzt steht er wieder vor Gericht - wegen eines Hakenkreuz-Tattoos, das er am See zur Schau getragen haben soll.