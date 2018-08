In Käfigen auf Parkplatz in Zehlendorf

Zusammengepfercht in zwei Gitterkäfigen, einer Transportbox und einer Plastikkiste hat ein junger Mann am Samstagmorgen 17 Katzen auf dem Parkplatz eines Tierfuttergeschäfts in Berlin-Zehlendorf gefunden. Von dem Besitzer oder der Besitzerin keine Spur - die Tiere wurden offenbar ausgesetzt, hatten weder Wasser noch Futter, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Zeuge rief demnach die Polizei. Die Beamten nahmen die Tiere mit aufs Revier des Polizei-Abschnitts 43 in der Alemannenstraße in Nikolassee, versorgten sie mit Wasser und Futter, bevor sie die Katzen dem Tierheim Berlin übergaben.