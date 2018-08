In Brandenburg gibt es Zehntausende frei lebender Katzen, die nicht ohne menschliche Hilfe zurechtkommen, die Tierheime sind voll. Tierschützer wollen die Kastrationspflicht ausbauen.

Das kleine Tierheim Falkensee hat derzeit 35 Katzen, davon "einen Haufen Katzenwelpen", sagte Brückner. "Und wir erwarten noch mehr." Im Tierheim Tornow (Landkreis Oberhavel) kümmere man sich derzeit um etwa 50 Katzenwelpen. Manche wurden als Babys draußen gefunden. Andere kamen noch im Bauch der tragenden Katzenmutter ins Heim. Im Tierschutzverein Brandenburg an der Havel sind es 86 Katzen. Probleme mit wilden Katzen habe man das gesamte Jahr über, so Mitarbeiterin Sabrin Haufschildt.

Den Angaben zufolge gibt es besonders in den ländlichen Regionen viele Streuner. Die Menschen in Städten meldeten Tiere, die eindeutig kein Zuhause hätten, eher. "Auf dem Land fehlt das Bewusstsein noch völlig", berichtet die Sprecherin des Tierheims Falkensee, Gabriele Brückner.

Sie sind scheu und kämpfen ums Überleben: In Brandenburg gibt es nach Schätzungen des Landestierschutzverbandes etwa 70.000 frei lebende Katzen. "Das ist ein ganz großes Problem", sagte die Verbandsvorsitzende Ellen Schütze laut dpa-Meldung vom Dienstag. "Die Katzen verhungern, tragen Krankheiten mit sich herum, und die Jungen sterben."

Tierschützer fordern seit Langem einen Ausbau der Kastrationspflicht. Bislang haben nur einzelne Kommunen eine entsprechende Verordnung erlassen, darunter Frankfurt (Oder), Jüterbog, Luckenwalde und Bad Belzig. Seit Einführung der Kastrationspflicht 2014 gebe es einen Rückgang der freilebenden Katzen in Luckenwalde, sagte Anette Wolters, Leiterin des Ordnungs- und Rechtsamtes der Stadt im Landkreis Teltow-Fläming. Beschwerden habe man kaum noch.

Laut dem Ministerium für Verbraucherschutz haben Kastration beziehungsweise Sterilisation der Tiere zu einem Rückgang der Katzenpopulation in den Städten und Gemeinden beigetragen, so Sprecher Uwe Krink. Seit 1992 können anerkannte Tierschutzorganisationen einen Antrag beim zuständigen Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) auf finanzielle Unterstützung stellen. Dies nehmen auch immer mehr Organisationen in Anspruch, wie eine Mitarbeiterin der Behörde sagte. Abgelehnt worden sei noch niemand.

Die Operationen werden pro Kater mit 20 Euro, pro Katze mit 50 Euro bezuschusst. Die Förderung sei wichtig, sagte Tierschützerin Schütze. Doch decke sie noch nicht einmal die OP-Kosten komplett ab. "Darin sind auch weder der Transport, noch das Einfangen und die Zeit, bis das Tier wieder freigelassen werden kann, enthalten." Die Heime seien auf Spenden angewiesen.

Sendung: Inforadio, 07.08.2018, 07:00 Uhr