Drogen, Prostitution, Schutzgeld - die sogenannten arabischen Clans werden mit jeder Form von Kriminalität in Verbindung gebracht. Ein Team des ARD-Politik-Magazins Kontraste vom rbb und der Berliner Morgenpost ist tief in die Familienstrukturen eingetaucht. Von Torsten Mandalka

"Das hinterlässt natürlich auch Spuren", sagt er. "Die Kollegen waren dann so mutig weiterzumachen. Sie haben sich davon nicht einschüchtern lassen. Aber wenn man plötzlich merkt, dass vor der Schule, an der die eigenen Kinder unterrichtet werden, immer wieder dasselbe schwarze Auto steht und deutliche Botschaften sendet, könnte ich schon verstehen, dass man dann den Druck ein bisschen rausnimmt."

Es sind Parallelwelten in Deutschland: Die Herrschaftsysteme einiger arabischer Großfamilien. Systeme, an denen zum Beispiel Berliner Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizisten rigoros scheitern.Einer der Mitarbeiter berichtet anonym von Bedrohungen auch gegenüber Polizisten, die nicht im Dienst sind.

Mit diesem Problem haben die Strafverfolger nicht nur in Berlin zu kämpfen. Auch in Bremen und im Ruhrgebiet sind die Clans präsent. "Die libanesischen, arabischen Großfamilien sind zur Zeit die Familienstruktur, die uns am meisten auf den Nägeln brennt" sagt Thomas Jungbluth, leitender Kriminaldirektor des LKA in Nordrhein Westfalen. "Die ganze Situation ist sehr abgeschottet, auch von der Polizei – man regelt seine Konflikte untereinander".

Die Abschottung nach außen hat auch für Filmautor Olaf Sundermeyer die Recherchen so schwierig gemacht. "Das sind Menschen, die nicht nach den gängigen gesellschaftlichen Umgangsformen leben, in Bezug auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Sie haben ein starkes, überzogenes Ehrgefühl. Da braucht man einfach starke Nerven und sehr viel Zeit und muss sich nach ihren Vorstellungen richten, was Treffpunkte angeht, auch was Uhrzeiten angeht und Verabredungs- und Kommunikationsarten. Man muss nach ihren Regeln agieren, sich darauf einlassen, weil sie sonst überhaupt nicht als Ansprechpartner in Frage kommen."

Ihre Regeln - das heißt auch, dass die Clan-internen Sanktionen bei Fehlverhalten einzelner Mitglieder sehr viel härter ausfallen können als Urteile rechtsstaatlicher Gerichte. Clan-Mitglied Khalid Miri sieht das so: "Wenn der Richter der Meinung ist, und Hasan P. oder Hasan M. dann wegen Drogenhandels zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wird […], … dann habe ich einen guten Anwalt gehabt! Für seine Dummheit müssen wir nicht leiden." Milde Strafen interpretieren die Clans also als Dummheit.

Das Thema Resozialisierung, also Wiedereingliederung in eine Gesellschaft, spiele für sie keine Rolle. "Welche Gesellschaft? Sie sehen sich nicht als Teil unserer Gesellschaft, insofern kann auch eine Resozialisierung nicht funktionieren. […] Der kulturelle Kodex, das Regelwerk, nach dem diese Familien seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten leben, geht mit unserem demokratischen Rechtsstaat möglicherweise überhaupt nicht zusammen."

Setzen also nicht mehr Rechtsstaat und Mehrheitsgesellschaft die Maßstäbe? Produzieren nicht stattdessen Fernseh-Serien wie "4Blocks" und die Rap-Musik so etwas wie eine Romantisierung der Kriminalität und prägen die Jugendkultur in den Großstädten? Jedenfalls mischen die Clans bereits intensiv im Kultur-Betrieb mit - nämlich im Musik-Geschäft. Viele Rapper kommen selbst aus den Clans - und sie werden von den Clans geschützt. Das bestätigt auch Khalid Miri: "Ausnahmslos jeder Rapper in Deutschland hat einen Background […], der ihn schützt vor Äußerlichkeiten, vor anderen Menschen, die sich an ihm bereichern wollen", sagt Miri. "Die sorgen für seine Sicherheit – und das ist nötig in Deutschland, denn sonst kommen die Haie. Das ist ein Haifischbecken."

Doch wer sind die Haie, wer die kleinen Fische? Klar ist: Ein kleiner Fisch möchte niemand sein. Das habe Auswirkungen, sagt Olaf Sundermeyer. "Insgesamt sehen wir in Deutschland eine Stilisierung auch der Kleinkriminalität zu etwas Begehrenswertem für junge Leute. Sie gilt als cool. Alle, mit denen wir zu tun hatten, egal ob bei Polizeirazzien oder bei persönlichen Begegnungen, haben über kurz oder lang ein Messer gezeigt, das sie am Mann haben. Dieser Messer-Virus kommt zwar nicht nur von den arabischen Clans in Deutschland, er wird aber durch diese Kultur weiter verstärkt."