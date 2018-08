Bild: dpa/Kriemann

Mittwoch bis zu 39 Grad - Meteorologen erwarten neue Hitzerekorde

06.08.18 | 21:50 Uhr

Der bislang heißeste Tag dieses Sommers erreichte an manchen Orten in Brandenburg 37 Grad, in Berlin waren es mehr als 36. Doch dabei soll es nicht bleiben. Am Dienstag nehmen die Temperaturen wieder Fahrt auf - in Richtung neuer Höchststände am Mittwoch.

Vor einer Woche war mit 36,3 Grad in Berlin und 37 Grad in Teilen von Brandenburg der bis dahin heißeste Tag dieses Jahres in der Region – in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen noch höher steigen.

Wetterkarte rbb|24 Wetter rbb-Wetterkarte mit Angaben für zahlreiche Messorte in Berlin und Brandenburg

Am Dienstag werden in Brandenburg rund 35 bis 38 Grad erwartet, in Berlin rund 37 Grad. Der Himmel soll weitgehend wolkenlos sein – Regen ist keiner in Sicht. Die Nacht zu Mittwoch soll tropisch werden – in Brandenburg werden zwischen 23 bis 18 Grad erwartet, in Berlin 24 bis 20 Grad. Die bislang heißeste Nacht in Berlin seit Beginn der Wetteraufzeichnung liegt ebenfalls erst wenige Tage zurück: Vom 31. Juli auf 1. August fiel das Thermometer nicht unter 24,4 Grad. "Die Stationen des Deutschen Wetterdienstes in Tegel und Tempelhof zeigten ein Minimum von 24,4 Grad in der Nacht und die Station der Meteogroup in Kreuzberg zeigte 25,3 Grad", sagte Ronny Büttner, Meteorologe der Meteogroup rbb|24 am 1. August.

Bis zu 39 Grad am Mittwoch

Der Mittwoch soll dann alles in diesem Sommer Dagewesene übertreffen – mit Temperaturen bis zu 39 Grad in der Region. Örtlich seien neue Hitzerekorde möglich, so die Meteorologen von Meteogroup. Bereits am Freitag hatte es geheißen, in Berlin und Cottbus solle es bis zu 38 Grad heiß werden; in Frankfurt (Oder) und Perleberg sogar bis zu 39 Grad. Die absoluten Rekordwerte der Region sind dann nicht mehr weit: 39,2 Grad wurden 1992 in Lübben gemessen, der Berliner Rekord von 38,9°C stammt aus dem Jahr 2015.

Der bisherige Rekord dpa 36 Grad und mehr - Berliner und Brandenburger erlebten heißesten Tag des Jahres

Danach geht es erst mal abwärts mit den Temperaturen – und es könnte nass werden. Für Donnerstag sind schwül-heiße Höchstwerte um 34 Grad angekündigt – und es drohen Unwetter. Am Freitag soll das Thermometer dann nur noch auf rund 25 Grad steigen. Und es kann neben Sonne auch dichte Wolken mit Schauern und Gewittern geben, was zu Schwüle führt. Der bisherige Rekordwert in diesem Jahr in Berlin am Dienstag vergangener Woche - 36,6 Grad – wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Berlin am Freilandlabor Kaniswall in Treptow-Köpenick gemessen. In In Brandenburg wurde der Höchstwert 37 Grad in Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) erreicht.

Tipps für heiße Tage und Nächte

Meteorologen raten, bei derart hohen Temperaturen wie in den kommenden Tagen u.a.: - Anstrengung vermeiden - auch etwa das Radfahren zur Arbeit

- helle Kleidung tragen,

- längere Aufenthalte in der prallen Sonne vermeiden - viel trinken - am besten ungekühlt

- etwas mehr Salz essen als sonst Und für tropische Nächte empfehlen Mediziner u.a.: - nachts lüften, tagsüber abdunkeln - kalt duschen vor dem Schlafengehen - Stirn, Schläfen und Handgelenke mit einem Eiswürfelbeutel abreiben - Schlafplatz nach unten verlagern - Ventilator im Schlafzimmer



Immer wieder Waldbrände

Hilfen für Landwirte in Aussicht

Aufgrund der lange anhaltenden Hitze und Trockenheit besteht hohe Waldbrandgefahr in der Region, Experten erwarten, dass bald wieder die höchste Gefahrenstufe (5) in Brandenburg gelten könnte. Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe wird durch das Brandenburger Forstministerium täglich im Internet veröffentlicht. Die Behörden weisen immer wieder auf das Rauch- und Feuerverbot in und um Wälder hin: Rauchen und Feuer sind strengsten verboten. Die Landwirte, die wegen der Dürre teils hohe Ernteeinbußen verkraften müssen, können auf finanzielle Hilfe vom Land hoffen. Es werde geprüft, ob fünf Millionen Euro bereitgestellt werden können, kündigte die Regierung an. Die Summe stehe noch aus dem Nachtragshaushalt bereit.



Sendung: Inforadio, 06.08.2018, 21:00 Uhr