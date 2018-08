A115 am Kleeblatt Zehlendorf neun Tage lang einspurig

Autofahrer müssen sich von Samstag (5.00 Uhr) an auf der A115 in Berlin-Zehlendorf auf weitere Einschränkungen einstellen. Am Autobahnkreuz Zehlendorf steht voraussichtlich bis zum 9. September (5.00 Uhr) jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Grund sind Brückenbauarbeiten.