Mangelnde Ortskenntnis ist einem mutmaßlichen Autodieb offensichtlich gleich mehrfach zum Verhängnis geworden.

Wie die Polizei in Brandenburg/Havel am Montag mitteilte, hatte er an einer Tankstelle in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) einen Mann nach dem kürzesten Weg Richtung Polen gefragt. Der aber informierte die Polizei - weil ihm das Auto mit eingeschlagener Scheibe und der Fahrer verdächtig erschienen.

Die Beamten konnten schließlich den Wagen im Straßenverkehr ausfindig machen und versuchten, ihn zu stoppen. Der 34-Jährige versuchte bei dem Vorfall am Freitagmorgen zu flüchten, verirrte sich jedoch in Schönefeld in einer Sackgasse. Er wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht.

Das Auto war in Blankenfelde-Mahlow gestohlen worden.