Teilnahme an illegalem Autorennen

Zwei Autofahrer sind wegen der Teilnahme an einem illegalen Rennen in Berlin-Lichtenberg verurteilt worden. Gegen die 19 und 20 Jahre alten Angeklagten verhängte das Amtsgericht Tiergarten am Montag je 40 Stunden Freizeitarbeit und entzog ihnen für jeweils sechs Monate die Fahrerlaubnis. Die Männer sollen zudem einen Verkehrserziehungskurs belegen. Sie hätten sich ein gefährliches Rennen auf der Straße geliefert, begründete eine Jugendrichterin.

Ein Polizist war im Januar bei einer Autofahrt nach Dienstschluss auf zwei Raser aufmerksam geworden. Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde - 50 sind erlaubt - seien sie nebeneinander auf der Frankfurter Allee unterwegs gewesen, sagte der Zeuge. Er habe die Autokennzeichen an seine Kollegen weitergegeben.