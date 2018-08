Am Mittwoch ist ein Mann im Weißen See in Berlin gestorben - ein weiteres Opfer in einem Jahr mit deutlich mehr Badetoten als 2017. Laut DLRG führt der frühe Sommer zu dem Anstieg. Worauf sollte man achten, um die Gefahr zu meiden und anderen zu helfen?

Der junge Mann aus Südkorea suchte wohl wie Tausende Berliner und Brandenburger ein wenig Abkühlung in den Abendstunden an einem der heißesten Tage des Jahres 2018, als er am Mittwoch im Weißen See in Berlin-Pankow schwamm. Doch der Badeausflug endete tödlich. In der Mitte des kleinen Sees ging er plötzlich unter.

Der Südkoreaner war der achte Badetote Berlins in diesem Jahr. Laut Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) macht sich ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bemerkbar. Im Gesamtjahreszeitraum 2017 starben fünf Menschen in Berlin. In Brandenburg starben bis zum 3. August 21 Menschen - im vergangenen Jahr waren es insgesamt 22. Die gestiegene Opferzahl hängt mit den anhaltend hohen Temperaturen in diesem Jahr zusammen, erklärt Jens Serbser vom DLRG. Eine große Gefahr gehe vor allem von ungesicherten Badestellen ohne Aufsicht aus.

"Das Ertrinkungsrisiko an diesen Badestellen ist sehr hoch, da sie eben nicht bewacht werden, ein Ertrinkender hat hier wenig Aussicht auf Rettung", erklärt Serbser. Schon beim Einstieg in unbekannte Gewässer würden viele Badende nicht vorsichtig genug sein. An einer wilden Badestelle gebe es teils Unterwasserhindernisse, zum Beispiel Schlingpflanzen, in denen sich Schwimmer verheddern und in Panik ausbrechen. Eine erste Vorsichtsmaßnahme sollte deshalb sein, nie allein im See oder Fluss zu baden.

Ein weiteres Risiko stellen ungesicherte Tagebaue dar. Ende Juli kam ein junger Mann im Lichtenauer See in der Nähe von Lübbenau ums Leben, als er mit seinem Schlauchboot kenterte. Die neu gefluteten Seen wie der Lichtenauer sind oftmals noch nicht freigegeben und gefährlich, warnt der Bergbausanierer LMBV. Der Grund: Die Böschungen sind noch nicht gesichert und teilweise droht Abrutschgefahr. Unter Wasser könne das zu Wellenbewegungen führen, die Boote umwerfen können, so die LMBV.