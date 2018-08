Die Berliner Feuerwehr hat am Mittwochabend einen jungen Mann leblos aus dem Weißen See in Berlin-Pankow geborgen. Der Mann sei von Zeugen am Ufer gesichtet worden, teilte die Polizei mit. Taucher der Feuerwehr bargen ihn gegenüber des Strandbads Weißensee. Reanimationsversuche am Ufer seien gescheitert.

Die Identität des Mannes ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.