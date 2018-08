Die Hitze kehrt am Montag zurück

Mehr als 30 Grad in der Region

Das sommerliche Maß für die Wetterbezeichnung "heiß" ist die 30-Grad-Marke. Und diese Marke wird am Montag in ganz Berlin und Brandenburg locker gerissen. Brandenburgs Wirte freuen sich über das große Geschäft und in den Läden wird die Sommerbekleidung knapp.