twitter/Polizei Brandenburg Audio: Antenne Brandenburg, 21.08.2018, Lisa Steger | Bild: twitter/Polizei Brandenburg

Bande von Geldautomatensprengern gefasst - "Es war ein hochprofessionelles Vorgehen"

21.08.18 | 17:40 Uhr

In Brandenburg hat die Sprengung von Geldautomaten stark zugenommen. Seit Anfang 2016 gab es hier 64 solcher Taten. Nun meldet die Polizei einen Fahndungserfolg: Elf solcher Taten seien aufgeklärt - sieben Verdächtige wurden gestellt. Von Lisa Steger



Zwischen Februar 2014 und September 2017 hat eine Diebesbande unter anderem in Jüterbog (Teltow-Fläming), Borkheide (Potsdam-Mittelmark) und in Neuenhagen (Märkisch Oderland) Geldautomaten gesprengt. Nun ist eine Gruppe Tatverdächtiger gefasst worden.

Die Gruppe soll aus sechs Männern und einer Frau bestehen. Alle sind deutsche Staatsbürger, drei davon mit Wurzeln in Kasachstan, so die Polizei. Das Vorgehen der mutmaßlichen Täter sei hochprofessionell gewesen, erklärte Polizeipräsident Roger Höppner bei der Vorstellung des Falles in Potsdam am Dienstag.

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Bande wurden Haftbefehle vollstreckt, die anderen fünf Verdächtigen bleiben vorerst frei. Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei hatten zuletzt am Dienstagmorgen einen gesuchten 38-jährigen Mann in Potsdam festgenommen. "Der Mann leistete keinen Widerstand", berichtet Mathias Schäle, Leiter der zuständigen Sonderkommission "Geld". Der 38-Jährige ist vorbestraft unter anderem wegen Körperverletzung und Drogendelikten. Der zweite Haftbefehl wurde gegen einen Mann erlassen, der bereits inhaftiert ist. Der 42-Jährige sitzt in Thüringen in U-Haft – ebenfalls wegen Automatensprengungen – sein Prozess läuft. Mit seiner Festnahme im September 2017 endete die Tatserie. "Er hat ein intensives Vorleben", sagte Schäle weiter. Der aus dem Kreis Märkisch Oderland stammende Mann ist der Polizei bekannt, in jungen Jahren als Einbrecher, dann wegen einer Einbruchsserie und jetzt eben wegen des Verdachts der Sprengungen. Der 42-Jährige soll einen großen Teil der Beute – deren Höhe die Polizei bis jetzt nicht benannte – selbst ausgegeben haben, unter anderem für eine Immobilie, die jetzt möglicherweise beschlagnahmt wird. Auch die anderen Verdächtigen seien vorbestraft, so die Polizei.

Hausdurchsuchungen mit mehr als 100 Polizisten

Am frühen Dienstagmorgen wurden fünf Wohnungen in Potsdam, Rüdersdorf (Märkisch Oderland) und Schöneiche (Oder-Spree) durchsucht. An dem Einsatz waren über 100 Beamte der Polizei Brandenburg beteiligt. Gefunden haben die Beamten unter anderem Zündkabel, Klebebänder, Handschuhe und einen Schlauch, der zum Einlassen von Gas genutzt worden sein soll. Größere Mengen Bargeld wurden nicht sichergestellt. Für die Taten entwendeten die Verdächtigen der Polizei zufolge zuvor Kennzeichen und Fahrzeuge. Ein gestohlenes Auto, mit dem sie zu einer Tat fuhren, sollen sie nach der Tat in Brand gesetzt haben. Nicht alle waren bei allen Taten dabei. Den sieben Verdächtigen wirft die Polizei unter anderem das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, Sachbeschädigungen, besonders schwere Diebstähle von Autos und Kennzeichen sowie Brandstiftung vor. Bei den elf Taten soll ein Sachschaden von rund 870.000 Euro entstanden sein.

Weitere Banden sind aktiv

Brandenburg besitzt seit dem Herbst 2016 die Sonderkommission "Geld" mit derzeit 24 Ermittlern. Bundesweit nimmt die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen zu, berichtete Polizeipräsident Roger Höppner. Diese Entwicklung treffe auch Brandenburg. Schäle zufolge, verübte eine Bande von Niederländern mit marokkanischen Wurzeln im Juni und Juli diesen Jahres fünf derartige Taten in Brandenburg. Die Männer sollen zu einer großen Bande von 375 Personen gehören, so die Angaben der niederländischen Polizei. Allein in Nordrhein-Westfalen habe die Gruppe seit Jahresbeginn bereits 50 Geldautomaten gesprengt, auch in Berlin habe sie zugeschlagen. "Sie sind sehr schnell, benötigen zwei Minuten an ihren Tatorten", weiß Mathias Schäle. "Sie verfügen über hochmotorisierte Wagen, fahren schnell, rücksichtlos und brutal und setzen Leben aufs Spiel." In Nordrhein-Westfalen hätten sie auf der Flucht bereits Menschen getötet oder schwer verletzt. Ebenfalls im Visier sind nach Polizeiinformationen Tätergruppen aus Polen. Im Februar konnten mutmaßliche Mitglieder zweier Banden in dem Nachbarland ermittelt werden, die in Brandenburg Anschläge auf Geldautomaten verübt haben sollen.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 21.08.2018, 19.30 Uhr