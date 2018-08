Möglicherweise Brandstiftung in der Annaburger Heide

Großbrand am Wochenende

Der Großbrand in der Annaburger Heide an der Grenze zu Brandenburg wurde möglicherweise durch Menschen verursacht. Die Feuerwehr hat Anzeichen für Brandstiftung entdeckt, es laufen Ermittlungen. Die Löscharbeiten dauern derweil an.