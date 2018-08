Die Ackerhummel ist bei der Zählaktion "Insektensommer" des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Berlin und Brandenburg am häufigsten gesichtet worden. Insgesamt 247 Mal meldeten Naturfreunde zwischen dem 3. und 12. August Insekten dieser Art, wie eine Nabu-Sprecherin am Mittwoch sagte. Auch bundesweit wurde die Ackerhummel am meisten genannt.