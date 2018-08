Die fremdsprachigen christlichen Kirchen in Berlin profitieren vom Bevölkerungswachstum der Stadt. Keine der fremdsprachigen Mitgliedsgemeinden könne sich derzeit über zu geringen Zuspruch beschweren, sagte der Vorsitzende des Internationalen Konvents Christlicher Gemeinden in Berlin und Brandenburg, Archimandrit Emmanuel Sfiatkos, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Als Beispiele nannte der griechisch-orthodoxe Priester die koptische, die iranisch-presbyterianische sowie die syrisch- und griechisch-orthodoxen Gemeinden. Diese erlebten in den vergangenen Jahren einen steten Zuwachs, bedingt durch die Krisen in den jeweiligen Herkunftsländern. Allein die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Berlin sei in den vergangenen fünf Jahren um fast 50 Prozent auf insgesamt 25.000 Mitglieder angewachsen.