Erhängte Flüchtlings-Puppe an Baukran schockt Berliner

Makabre Aktion am Hermannplatz

Eine an einem Baukran aufgehängte Flüchtlings-Puppe hat am Sonntagmorgen für größeres Aufsehen am Berliner Hermannplatz gesorgt.

Die dunkle Schaufensterpuppe war mit einer Mütze und einer orangenfarbenen Rettungsweste bekleidet. Auf einem ebenfalls an dem Baukran befestigten Banner stand "Humanity", wie Polizeisprecher Michael Gassen rbb|24 bestätigte. Die Polizei prüft nun, ob die Aktion - die offenbar auf die Seenotrettung anspielt - strafbar war. Das Banner habe nach vorläufigem Stand jedenfalls keinen strafbaren Inhalt, sagte Gassen.