Hitzebus verteilt Wasser und Sonnenschutz an Obdachlose

Die Sonne und Hitze setzt zurzeit dem ganzen Land zu - besonders ausgesetzt sind dem aber auch Obdachlose. Der Berliner Senat verteilt deshalb an diesem Wochenende kostenlose Wasserflaschen, Obst wie etwa Bananen und Äpfel sowie Sonnenschutz an Obdachlose. Hierfür wird bereits seit Freitag und noch bis Sonntag der Protokollbus der Landesregierung eingesetzt, wie die Senatsverwaltung für Soziales bereits am Donnerstag mitteilte.