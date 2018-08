Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mariendorf ist in der Nacht eine Frau ums Leben gekommen.



Es handele sich vermutlich um die 80-jährige Mieterin der Wohnung, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Das Feuer am Mariendorfer Damm war in der Nacht gegen ein Uhr in der Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht bekannt.



Die restlichen Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.