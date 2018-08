Nach dem Tod eines 40-jährigen Obdachlosen in Berlin sucht die Polizei Zeugen. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Passanten hatten den Mann mit schweren Kopfverletzungen am frühen Freitagmorgen in der Holzmarktstraße/Ecke An der Michaelbrücke auf dem Gehweg entdeckt und den Rettungsdienst informiert. Der Schwerverletzte starb am Montagabend im Krankenhaus. Es bestehe der Verdacht, dass dem Obdachlosen die Verletzungen gewaltsam zugefügt wurden, hieß es.