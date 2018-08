Möglicherweise wegen eines Straßenschadens hat sich eine Radfahrerin in Steglitz schwer verletzt. Die 73-Jährige war am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Rothenburgstraße in Richtung Zimmermannstraße unterwegs, teile die Polizei am Samstag mit.

Kurz hinter der Grunewaldstraße sei sie vermutlich in ein Schlagloch gefahren und gestürzt, so die Polizei. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden.

Ob die Straßenschäden tatsächlich zu dem Unfall führten, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch bei Fahrradunfällen, an denen keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, versuche die Polizei, mögliche Ursachen zu ermitteln, sagte ein Polizeisprecher rbb|24 am Samstag.