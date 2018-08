Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen zeigten jedoch, dass Berlin auch an die Zukunft denken müsse - daher werde mit den Wasserbetrieben derzeit ein "Masterplan Wasser" erarbeitet. Unter anderem sei geplant, Regenwasser besser zu nutzen, rund 1.000 Dächer zu begrünen und auch den Berliner Bestand an Straßenbäumen zu prüfen. Ziel sei es, künftig auf Bäume zu setzen, die den klimatischen Veränderungen standhalten, aber mit großen Laubkronen auch Schatten spenden.

Wie es bei den Berliner Wasserbetrieben heißt, sind die Trinkwasser-Vorräte der Stadt auch während der langen Hitzeperiode zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Allein das Wasserwerk Beelitzhof würde an einem normalen Tag rund 90.000 Kubikmeter Grundwasser fördern, sagte Ralf Binz, der Leiter des Wasserwerks, am Dienstag dem rbb. An Spitzentagen seien es sogar an die 160.000 Kubikmeter.

Trotz des weiterhin sehr warmen Sommerwetters bleibt der Wasserexperte gelassen. In diesem Sommer habe der Spitzenverbrauch bei 850.000 Kubikmetern Wasser an einem einzelnen Tag gelegen, sagt Binz. Aber die Berlinerinnen und Berliner müssten sich keine Sorgen machen: "Wir haben noch Kapazitäten. Bis zu einer Million Kubikmeter am Tag können wir liefern."